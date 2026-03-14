普段、何気なく耳にしている言葉の響きに注目して、隠れた共通項を探り当てるパズルを楽しんでみませんか？今回は、日本のソウルフードから伝承の世界まで、なじみ深い語彙をセレクトしました。4つのキーワードすべてを正しく成立させる2文字の音が何か、これまでの経験を基に特定してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□ぎりあか□□□□がしま□□いちゃん