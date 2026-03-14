9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏が、ヤクルト・山野太一について言及した。坂口氏は「すごくキャンプから順調に来ていると思います。彼は器用なんですけど、意外とストレートが強くて、打者を差し込むと言いますかね、実戦に入ってもそれがしっかり見れていますし、本人も意識してストレートにこだわっていると思うので、このまま順調にいけばチームを背負うと言いますかね、しっ