9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏が、日本ハムの投手陣について言及した。坂口氏は「先発ピッチャーは数多くいるので、後ろの投手もしっかりしてきている。間の投手で若くてフル回転できる投手たちであれば、質も高い。投手陣も楽しみだなというチームです」と話した。日本ハムはエース格の伊藤大海、有原航平、北山亘基、達孝太と先発陣が充実し、リリーフ陣も田中正義、齋藤友