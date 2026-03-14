渋滞の難所「椿峠」付近が4車線に！ スムーズな通行を実現2026年3月5日午前6時、国道2号で進められていた「富海拡幅」事業が完了し、全線4車線で開通しました。本事業では、周南市戸田から防府市富海までの延長3.6kmが整備。この区間は「椿峠」と呼ばれる勾配やカーブが続くエリアを含んでおり、これまでは暫定2車線だったため、朝夕のラッシュ時には激しい渋滞が発生していました。【画像】これが4車線開通した一般国道2号（