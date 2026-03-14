徳島の人気野球塾「J-PARK」代表・福原芳之氏が教えるドアスイング矯正法バッティングにおいて避けたいのが「ドアスイング」。バットが遠回りすると、スイングスピードが上がらない、内角球をさばけないなど、“デメリット”ばかりだ。徳島商を経てJR四国でプレーし、現在は徳島県小松島市にある室内練習場・野球塾「J-PARK」で代表を務める福原芳之さんが、課題を解決するポイントを紹介した。スイングのメカニズムは背骨が支