志田宗大氏、岡本が4番に定着した2018年を振り返る巨人で不動の4番の座をつかんだ岡本は、決してエリートじゃなかった。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は1次ラウンドが終了し、野球日本代表「侍ジャパン」を含め、出場各国が熱戦を展開している。今季からメジャーリーグに挑戦しているブルージェイズ・岡本和真内野手も出場。主力として打線の中核を担っている。巨人入団4年目の2018年に全143試合出場を果た