驚異の出塁率「状態が上がってくれば絶対に外したくない凄い選手」野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）に米マイアミで、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・ベネズエラ戦に臨む。大谷翔平投手（ドジャース）をはじめ、MLB所属の猛者が並ぶ強力打線にあって、心配されているのが、東京ドームでの1次ラウンドを12打数無安打1四球で終えた近藤健介外野手（ソフトバンク）の状態だ。果たし