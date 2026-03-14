静岡県熱海市は3月13日、市役所の課長職の職員が鉄道を正当な運賃を支払わずに利用したとして、戒告の懲戒処分にしたと発表しました。 懲戒処分を受けたのは、熱海市役所の市民生活部に所属する56歳の課長職の職員です。 熱海市によりますと、この職員は2025年5月に私用で外出した際、正当な運賃を支払わずに鉄道を利用したということです。 駅の改札を出たところで警察から事情を聴かれ、後日、本人から職場の上司に申告があっ