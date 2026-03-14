ロシアのプーチン政権は、米国とイスラエルによるイラン攻撃に伴う中東情勢の緊迫化を追い風ととらえている。ウクライナ侵略に必要な戦費を支えてきた石油・ガス収入が、資源価格の上昇を受けて持ち直すことを期待しているためだ。ロシアは中東での緊張が長期化することに、自国の利益を見いだしている可能性がある。「米国は、エネルギー市場の安定化を図ろうとしている。この点において我々の利益は一致している」インター