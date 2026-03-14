石田悠佳が、3月9日に発売の『週刊プレイボーイ』12号グラビアに登場。 石田悠佳 ©U-YA／集英社 【プロフィール】石田悠佳（いしだ・ゆうか）2006年3月4日生まれ東京都出身身長155cmアイドルグループを卒業後、俳優として活動中。公式X【@ishidango_eat】公式Instagram &TikTok【@ishidango.eat】 今号の『週プレ』は、グアムではじけた豊満ボディ・姫野ひなのの初