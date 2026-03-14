ダウ平均は序盤４００ドル以上上昇も、その後下げて４日続落＝米国株概況 きょうのＮＹ株式市場は一時４日ぶりの反発を見せていたが、後半にかけて売りが強まり、ダウ平均は４日続落となった。終値はダウ工業株３０種平均が１１９．３８ドル安の４万６５５８．４７ドル、ナスダック総合指数が２０６．６２安の２万２１０５．３６、Ｓ＆Ｐ５００が４０．４３安の６６３２．１９。 中東情勢への警戒感が株式市場の重しとな