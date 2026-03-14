ＣＦＴＣ建玉報告主要通貨 ＩＭＭ通貨先物３月１０日主要国通貨円の売り越し増加 円41387枚の売り越し 24812枚の売り越し増 ユーロ105144枚の買い越し 31354枚の買い越し減 ポンド84197枚の売り越し 11511枚の売り越し増 スイスフラン41092枚の売り越し 191枚の売り越し減 ＩＣＥドル指数5882枚の売り越し 893枚の売り越し増 レバレッジド・ファンズ３月１０日主要国通貨円の売り越し増加 円543