ＣＦＴＣ建玉報告資源国通貨 ＩＭＭ通貨先物３月１０日資源国通貨豪ドルの買い越し減少 カナダ36159枚の買い越し 15109枚の買い越し増 豪ドル54197枚の買い越し 13565枚の買い越し減 ＮＺドル37111枚の売り越し 2777枚の売り越し増 レバレッジド・ファンズ３月１０日資源国通貨豪ドルの買い越し減少 カナダ37693枚の売り越し 798枚の売り越し減 豪ドル49472枚の買い越し 2910枚の買い越し減 ＮＺ