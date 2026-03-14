愛知県豊田市のコンビニエンスストアで、店員にナイフを突き付け、現金を奪おうとしたとして65歳の男が逮捕されました。警察によりますと、13日午後5時15分頃、豊田市竹町のローソン豊田竹町店で、店に入ってきた男が清掃中の女性店員(36)に果物ナイフを突きつけ、「お金を出して」などと脅しました。その後、店員はレジへ移動し非常通報ボタンを押したところ、男は何もとらずに逃げたということです。店員にケガはあ