[3.13 ポストユースマッチ U-19 Jリーグ選抜 2-2(PK4-3) 全韓国大学選抜 CSア港]本職ではないウイングバック起用でも、結果を出すのがガンバ大阪のレフティだ。U-19 Jリーグ選抜のMF中積爲は全韓国大学選抜とのポストユースマッチの前半40分、共にユースから過ごしたMF山本天翔(G大阪)のスルーパスに反応し、ゴール前まで走り込むと、対面DFの重心を外して左足一閃。GKの逆も突く形でゴール右に突き刺し、先制点を奪った。これ