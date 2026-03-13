「トーガ（TOGA）」が、「アンブロ（UMBRO）」との初のコラボレーションアイテムを3月19日に発売する。トーガ直営店舗および一部取り扱い店舗で販売する。【画像をもっと見る】同コラボでは、トーガのカッティングやシルエットをアンブロのクリエイションに融合。フロントにコラボロゴやモチーフをデザインしたブルゾンをはじめ、セットアップで着用可能なトラックジャケットとパンツ、ゲームシャツ、ドレス、トートバックなど