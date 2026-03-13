スウェーデン発のブランド「トーテム（TOTEME）」が、阪急うめだ本店3階に国内初の旗艦店をオープンする。営業開始日は4月1日。【画像をもっと見る】店内では、レディ・トゥ・ウェアをはじめ、バッグ、シューズ、アクセサリーなど2026年春夏コレクションの新作を用意。「サマーコットントレンチ（Summer cotton trench）」「ドレープドサテントレンチ（Draped satin trench）」「カウルネックブラウス（Cowl neck blouse）」に