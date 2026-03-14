4月25日（土）13時30分〜14時30分 日本テレビにて「全力チャンプ」を放送。放送後から1週間TVerにて無料配信、Huluにて有料配信を実施。■コンセプトは「主役は全国民」！隠れた才能を輝かせる新ステージ番組オリジナルの大会を開催し、未来のスターを発掘するコンテストバラエティー「全力チャンプ」。「全力チャンプ」は、“主役は全国民！すべての人に大会を”をコンセプトに、普段スポットライトの当たらない「隠れた才能の持