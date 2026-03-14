自然豊かな環境での「恋愛」と「暮らし」に興味がある方。現在の生活や仕事、人間関係から離れた所で「新しい自分」に出会いたい方。“自分自身”と“自分の生き方”を見つめ直せる「プチ移住」を体験してみませんか…？■「地方移住」と「恋愛」を掛け合わせた新機軸・令和の恋愛バラエティ日本テレビが手がける令和の新恋愛バラエティシリーズ「星の見える町で」の制作が決定。恋と移住をテーマに地上波放送＆配信オリジナルコン