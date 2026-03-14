札幌市北区で３月１３日午後、赤信号の交差点に進入する車をカメラがとらえていました。東区でも３月、危険な走行をする車が目撃されていて、同じ車とみられています。午後１時２０分ごろ、札幌市北区あいの里を走行する１台の黒い車。信号は赤に変わりましたが、次の瞬間。停止した前方の車を追い越し、赤信号の交差点に進入していきました。（目撃者）「信号が赤になったときに前の車を右から抜いていく感じでいなくなっていった