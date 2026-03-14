ホルムズ海峡の混乱によりアラブ首長国連邦（UAE）沖で停泊する商船＝2日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】13日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は3日続伸し、指標の米国産標準油種（WTI）の4月渡しは前日比2.98ドル高の1バレル＝98.71ドルで取引を終えた。終値として約3年8カ月ぶりの高値。イランによるホルムズ海峡の封鎖が続く中、中東情勢の悪化に伴う供給混乱が長期化するとの警戒感から買い注文