三重県いなべ市で軽自動車を運転中に事故を起こし、相手の運転手にケガをさせたにもかかわらずそのまま逃げたとして、モンゴル国籍の男が逮捕されました。逮捕されたのは、いなべ市の無職でモンゴル国籍の32歳の男です。警察によりますと、男は12日午後7時半ごろ、軽自動車を運転中にいなべ市内の交差点で乗用車と出合い頭に衝突し、運転していた女性(20)にケガをさせたにもかかわらずそのまま逃げた疑いが持たれています。