NMB48元メンバーでタレントの本郷柚巴が、11日にインスタグラムを更新し、期間限定という黒髪ロングヘア姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】本郷柚巴、3rd写真集オフショット大放出「可愛すぎる」昨年3rd写真集『いつのまに、』をリリースし、それと前後して、長かった髪をばっさり切って話題を呼んだ本郷。この日は一転、黒いロングヘア姿を公開している。「期間限定スーパーロング」とつづり、ハッシュタグで「プル