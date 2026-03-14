中村倫也が主演する金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）の最終回が13日に放送され、吾妻（中村）の過去をめぐる疑惑の真相が明らかになると、ネット上には「怖すぎ」「最悪すぎる」「まさかの展開」などの声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】水星（池田エライザ）を優しくハグする吾妻（中村倫也）セカンドシングルのリリースを控えたNAZEのためにプロデューサー