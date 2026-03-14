人気ロックバンド「ＷＡＮＩＭＡ」メンバーの姿にネットが驚がくした。バンドの公式Ｘやインスタグラムが１４日までに更新され、「『Ｔａｒｚａｎ９２１号（マガジンハウス）』ＷＡＮＩＭＡからＫＯｰＳＨＩＮ登場」とギター、コーラスのＫＯｰＳＨＩＮのインタビューが人気雑誌に掲載されたことを伝えた。腹筋が割れ、腕も筋肉がもり上がっている。ネットは「すごっっ」「すすすごい…大尊敬です！！」「やばっ！顔も体もサイコ