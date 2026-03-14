◆オープン戦ヤクルト１１―０オリックス（１３日・神宮）池山ヤクルトの神宮初見参は猛牛軍団に１１―０の圧勝。夕闇の中、ゲームセットを見届けた燕党に、池山監督は右手を振った。「うれしいですね。寒い中、これだけのお客さんが入ってくれている。こういう試合をたくさん見せられるように」と笑顔がはじけた。開幕投手最有力の吉村が先発し、５回６安打無失点。最速１５１キロと直球も走り「ストレートの強さも良かった