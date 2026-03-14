外食先で、思わず居心地が悪くなるような瞬間に遭遇したことはありませんか？ これは筆者の知人Aさんから聞いた話です。楽しい時間になるはずだった家族での外食。しかし、そこで目にした光景は「公共の場での子育て」について考えさせられるものでした。 子どもも店内も凍りついた 家族で回転寿司に行った時の話です。最初は楽しく食事をしていた私たちでしたが、隣のテーブルに別の家族がやってきた瞬間、突然ピンと張