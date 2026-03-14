２月１７日にドラムの真矢さん（享年５６）が亡くなったロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」が新しい宣材写真を公開した。１３日までに公式インスタグラムが更新され、５月から全国２２都市をめぐるツアーの開催を発表。「５月２９日（金）秦野公演を皮切りに全国２２都市３３公演開催決定！」と伝えた。神奈川・秦野市はメンバーの地元である。真矢さんも含めた５人の新たなアーティスト写真も公開された。ハットを被った