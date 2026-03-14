◆ＷＢＣ準々決勝カナダ―米国（１３日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）Ｂ組２位の米国の主砲カイル・シュワバー選手（３３）が、カナダとの準々決勝を前に、メディアに対応。「自分たちの力を存分に発揮するのが待ち切れない」と意欲を語った。１次ラウンド最終戦で、イタリアに敗れ自力突破がかなわなかったが、イタリアメキシコを破ったため、薄氷の８強入りを果たした。首の皮がつながった格好となっ