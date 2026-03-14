WBCブラジル代表野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は1次ラウンドを終え、決勝トーナメントの戦いに移る。1次ラウンド4戦全敗となったブラジルだが、2戦8イニングを無失点と好投した選手に注目が集まった。日本ファンも「世間に見つかった」「どこか入りそうじゃない？」などと驚いていた。プールBで1勝を掴むことはできなかったブラジル。その中で光る左腕がいた。日本の社会人野球でプレーする22歳・沢山優介