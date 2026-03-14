俳優・鈴木福の妹で女優の鈴木夢がディズニーを満喫する様子をアップした。１４日までに更新したインスタグラムでディズニーシーを訪れたことを明かした夢。「楽しかったー！麻辣ポップコーン初めて食べたけど、おいしかった！ハマる！」とつづり、デニムシャツとショート丈の白スカートをキュートに着こなし、フォロワーは「写真いっぱいありがと全部可愛すぎる」「かわいい」「いいね！」とうっとりしていた。１９歳の夢は