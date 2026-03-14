記事ポイントつつじヶ丘カントリー倶楽部が楽天GORA AWARD2025で2部門の第3位を受賞しました。名物の三たて蕎麦は、そばの匠の手仕事と深山ファームのそばが支えています。接客評価とアクセス向上の見通しが、今後の注目材料として示されました。つつじヶ丘カントリー倶楽部が、楽天GORA AWARD2025で食事と接客の両面から評価を集めました。全国食事が美味しいゴルフ場ランキング第3位に加え、お客様アンケート投票による北関東エ