約10年。『アンカット・ダイヤモンド』や『グッド・タイム』の映画監督ジョシュ・サフディは、ティモシー・シャラメと映画を作る機会を待ち続けていた。その執念が結実したのが、異色の卓球映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』だ。野心あふれる若者が卓球の世界王者を目指す物語で、シャラメは“稀代の最低男”を演じ、第83回ゴールデングローブ賞主演男優賞（ミュージカル・コメディ部門）に輝いた。公開を前に来日し