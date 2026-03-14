朝ドラこと連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK）で、吉沢亮が演じる錦織友一が3週間ぶりに再登場した第23週。視聴者は画面に映ったその姿に息を呑んだ。「別人みたい」「痩せすぎて心配」――SNSには驚きの声が溢れた。映画『国宝』で新たな高みに到達した吉沢亮が、次に選んだ“表現”とは。【画像】「別人みたい」「痩せすぎて心配」13キロ減量した吉沢亮の“激変ショット”を見る吉沢亮©時事通信社音を正確に表現する『