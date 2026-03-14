「撮影現場ではいつも、スタッフさんが『多吉〜！』と呼んでくれて、とても役に入りやすい環境を作ってくださいました」【画像】「本番まで息を止めて待機を…」濱正悟がふり返った“プロポーズの瞬間”を見るそう明かすのは、庄田多吉役の濱(はま)正(しょう)悟(ご)（31）である。教壇に立つ庄田ⒸNHK（連続テレビ小説 「ばけばけ」[NHK総合]月〜土 午前8時ほか※土曜は一週間の振り返り）◆◆◆『舞いあがれ！』