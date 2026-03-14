日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。◆◆◆国民会議の迷走厚労省と官邸との距離は日に日に遠ざかっている。伊原和人事務次官（昭和62年、旧厚生省）、間隆一郎保険局長（平成2年、同）、宮崎敦文官房長（3年、同）は「国民会議で何を議論するのか」と顔を見合わせる。戸惑うのも無理はない。国民会