〈「“相手の立場になって考える”とか、そういう部分がないんです」…吉田正尚の妻が明かした夫に対しての“率直な感情”〉から続く吉田正尚がホームラン1本あたり10万円の支援をする自立支援施設「若者の家」には、貧困や人身売買などの過酷な環境を生き抜いた若者たちが集まり、無償で教育や職業訓練を受けている。【画像】白い歯を見せてにっこり笑う吉田夫妻の姿吉田が2023年シーズン終了後、同施設を訪れると、卒業生た