メジャーリーグでの激闘を終えた短いオフシーズン。のんびりハワイ旅行でもできそうなものだが、吉田正尚は、自身が支援する自立支援施設「若者の家」を訪問するため、カンボジアへと飛んだ。しかも、2歳と3歳の幼い子どもを含む家族全員で。【画像】ガリガリの「ダルビッシュ有」、ぽっちゃりキャッチャーの「村上宗隆」、ドラフト指名後の会見が終わった瞬間に涙をこぼした「菊池雄星」…WBC戦士の劇的すぎるビフォーアフター