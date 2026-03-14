広島は１３日、練習生のデベルソン・アリア投手（２４）と育成選手契約を締結したことを発表した。年俸は２３０万円。カープアカデミー出身の本格派左腕で、背番号は１３２に決まった。（金額は推定）アリアは球団を通じ「新たな挑戦の機会を与えてくださったことを大変光栄に思います。日々、一生懸命野球に取り組み、将来的に支配下契約を勝ち取り、１軍で登板できるようにベストを尽くします。ファンの人たちに全力投球する