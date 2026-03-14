食材を掴んだり、固定したり、盛り付けたり、キャンプ飯ではなにかと重宝するトング。ただ食材を挟んで掴むだけの道具と思いきや、そこに箸のような感覚で扱える繊細な掴み心地と愛着のあるデザインを取り入れたのが、播州三木打刃物の伝統を受け継ぐ刃物ブランドFEDECA（フェデカ）の「FEDECAクレーバートング」。キャンパーたちの間で“トングの正解”と呼ばれた「クレーバートング」に、セットで使えばあらゆる料理にアプローチ