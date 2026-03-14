スマートフォンで手軽に支払いができる「PayPay」。さまざまな還元キャンペーンでいつもの買い物がおトクになるキャンペーンも実施されている。本稿では、今週末に使えるPayPayの還元キャンペーン情報をお届けする。 PayPayクレジットの紹介でポイント還元 PayPayクレジットの紹介で、紹介した既存ユーザー・紹介された新規ユーザーの双方に500ポイントが進呈される。