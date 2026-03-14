オーストラリアで開催されている女子アジアカップ。準々決勝の第１試合でホスト国のオーストラリアと北朝鮮が相まみえ、２−１でオーストラリアが接戦を制した。各国のメディアがこの一戦を報じるなか、同じくベスト８に進出している中国の『網易』は、北朝鮮の２失点がいずれも自分たちのミスによるもので、「オーストラリアは実際には、北朝鮮の２つの失策につけ込んだだけだった」などと試合を振り返る。また北朝鮮に関し