チェコのスポーツマンシップに日本ファンからも感動の声が届けられた(C)Getty Images敗退後もリスペクトを欠かさない。準々決勝進出チームが出揃い、現地時間3月13日から決勝トーナメントが始まる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。その中でC組を勝ち抜いた1位・日本代表、2位・韓国代表の元には、1次ラウンドの対戦相手から温かいエールが届いている。【写真】「日本よ、マイアミでの健闘を祈る！」チェコから