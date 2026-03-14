あるはずの車のキーが突如、見当たらなくなった。幼い娘がグズりはじめ、日が暮れて暗くなりどんどん探しにくくなっていく。バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉もうレッカー移動させよう、と頼んでみたら条件があわず断られてしまう。いったい、どうすればいいのか。千葉県在住の40代女性・火星ペンギンさんの体験談。＜火星ペンギンさんからのおたより＞