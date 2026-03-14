ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】13日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は4日続落し、前日比119.38ドル安の4万6558.47ドルで取引を終えた。中東情勢悪化や原油価格上昇への警戒から売り注文が優勢だった。足元で相場が下落した反動で、朝方は一時400ドル超上昇。その後、米イスラエルとイランの交戦を巡り、原油供給が一段と混乱する可能性が意識された。ハイテク株主体のナスダック総合指数も続落し、