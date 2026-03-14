2025年10月の首脳会談では蜜月を演出した高市首相とトランプ大統領。写真は米原子力空母「ジョージ・ワシントン」（写真：共同通信社）（木俣 正剛：元「週刊文春」・月刊「文藝春秋」編集長）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]イランの出方次第で高市構想は完全に崩壊3月12日、イラン革命防衛隊（IRGC、正式には「イスラム革命防衛隊」）の司令官顧問のアリ・ファダビ氏が「米国とイスラエルはアメリカ経済と世界経済を