17年ぶりのベスト8進出を果たした韓国代表の次なる相手は、優勝候補の一角、ドミニカ共和国だ。間もなく始まる一戦について、韓国プロ野球でプレーするドミニカ出身の現役助っ人に話を聞いた。【写真】イチロー激怒、韓国の“マウンド国旗立て”3月12日（日本時間）、マイアミのローンデポ・パークで行われたWBC1次ラウンド・プールDの最終戦。ドミニカがベネズエラを7-5で下して首位通過を決め、準々決勝での韓国対ドミニカのカー