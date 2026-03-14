米国の軍事専門サイト The War Zone（TWZ）は、米軍がイラン海軍の艦艇に対して弾道ミサイルを用いた攻撃を実施している可能性を報じ、もしそれが事実であれば海戦史上きわめて画期的な事例になるとの分析を示した。TWZが10日付で掲載した記事によると、米軍は中東で進行中の対イラン軍事作戦の中で、陸上配備のロケット・ミサイルシステムを用い、弾道軌道を描く兵器でイラン艦艇を攻撃している可能性があるという。記事は、こう