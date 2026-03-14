【WBCドミニカ代表名鑑 投手編】【投手編】復活のアルカンタラ、超速シンカーのウリベ、日本でお馴染み元劇場型のエステベスクリストファー・サンチェス（フィリーズ／先発投手／29歳）■「大谷キラー」の攻略の糸口は…サイ・ヤング賞投票で次点になりフィリーズのエースにのし上がったサウスポー。昨季はオフに筋トレに励んで体重を9キロ増やしてキャンプイン。それによりシンカーの威力が格段にアップ、しかもこのシンカ