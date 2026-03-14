“完全体”での再始動を目前に控えた世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＪ―ＨＯＰＥが１４日、自身のＳＮＳでカムバックライブ公演リハーサルのオフショットを公開した。インスタグラムに「Ｄ‐７」とカウントダウンを記したＪ―ＨＯＰＥ。２０日にアルバム「アリラン」をリリースし、翌２１日に２１日には韓国・ソウルの光化門広場でライブ・パフォーマンスを行う。メンバーらとリハーサルに臨むショットや練習スタジオでのオフ